Lucca svolta possibile | Al-Hilal in pressing sul Napoli
Il futuro di Lorenzo Lucca rimane al centro delle discussioni di mercato del Napoli. La possibile svolta potrebbe arrivare dall'interessamento di Al-Hilal, che ha manifestato un forte pressing sul club azzurro. La trattativa potrebbe influenzare le strategie della squadra partenopea e il ruolo dell'attaccante nella seconda parte della stagione. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe portare a un cambiamento importante nella rosa del Napoli.
Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei nodi più delicati del mercato invernale del Napoli. A. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Napoli – Lucca: si lavora al possibile scambio con Marcos Leonardo.
Lucca, svolta possibile: Al-Hilal in pressing sul Napoli
Napoli – Lucca: si lavora al possibile scambio con Marcos Leonardo
Simone Inzaghi ha già contattato Lorenzo Lucca per chiedergli la disponibilità a giocare nell'Al Hilal
