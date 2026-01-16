Lucca svolta possibile | Al-Hilal in pressing sul Napoli

Il futuro di Lorenzo Lucca rimane al centro delle discussioni di mercato del Napoli. La possibile svolta potrebbe arrivare dall'interessamento di Al-Hilal, che ha manifestato un forte pressing sul club azzurro. La trattativa potrebbe influenzare le strategie della squadra partenopea e il ruolo dell'attaccante nella seconda parte della stagione. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe portare a un cambiamento importante nella rosa del Napoli.

