Lucca donna carbonizzata trovato in un bosco | aperta un'inchiesta

A Lucca, nelle vicinanze di Marginone, è stato rinvenuto un corpo femminile carbonizzato all’interno di un bosco, vicino alla centrale elettrica. La scoperta ha generato preoccupazione tra la popolazione locale, e le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi dalle indagini in corso.

(Adnkronos) – Giallo a Lucca dove un corpo femminile carbonizzato è stato rinvenuto in un bosco vicino alla centrale elettrica di Marginone, suscitando sgomento nella comunità locale di Altopascio. La vittima è una donna di 64 anni, residente nel paese insieme al marito; il figlio si trova attualmente in Spagna. Secondo gli elementi finora raccolti dagli inquirenti, riferisce 'Il Tirreno', la morte sarebbe verosimilmente riconducibile a un suicidio. La Procura lucchese ha disposto l'autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso. L'esame sarà eseguito dal dottor Luigi Papi dell'istituto di medicina legale di Pisa.

