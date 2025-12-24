Trovato morto in casa a 23 anni nel riminese | aperta inchiesta si indaga sulle ultime freqentazioni

Mistero sulla morte di Christian Polchi, 23 anni, trovato senza vita in casa a Fratte di Sassofeltrio. Disposta l’autopsia, indagini in corso sulle ultime ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ragazzo di 23 anni trovato morto in casa dalla sorella: si indaga Leggi anche: Trovato morto nel canale, nelle prossime l’autopsia sul corpo di Dario Cipullo: si indaga sulle ultime ore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trieste, 73enne morto in casa: ferita da arma da fuoco alla testa; Isernia, trovato morto in casa: indagini in corso; Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule; Trovato morto in casa, sul cadavere di Flavio Micelli 4 grossi cani. Passante vede il corpo a terra e lancia l'allarme. Trovato morto in casa a 23 anni nel riminese: aperta inchiesta, si indaga sulle ultime freqentazioni - Mistero sulla morte di Christian Polchi, 23 anni, trovato senza vita in casa a Fratte di Sassofeltrio. fanpage.it

Christian, trovato morto a 23 anni nella casa della nonna: è il giallo di Natale - L’allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì quando il giovane è stato trovato senza vita all’interno della casa in Corso Europa a Sassofeltrio. msn.com

Trovato morto a casa della nonna: è giallo - Il giovane condivideva un alloggio popolare con l'anziana parente, sulla quale pendeva una procedura di sfratto. today.it

ISERNIA. 40enne trovato morto in casa: si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio Potrebbe essere stata un'intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di uno straniero 40enne che viveva nel centro storico di Isernia. Pakistan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.