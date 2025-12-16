Trovato morto in un baule aperta un’inchiesta | indagati la madre e i fratelli

La Procura di Firenze ha avviato un'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere dopo il ritrovamento dei resti di Lorenzo Paolieri, trovato morto in un baule nei pressi di una villetta a Sant'Angelo a Lecore. Indagati madre e fratelli, al centro di un'intricata vicenda che solleva numerosi interrogativi.

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Lorenzo Paolieri, l'uomo di cui sono stati ritrovati i resti all'interno di un baule nel retro di una villetta a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio. Il pubblico ministero Lorenzo Boscagli ha

