Trovato morto in un baule aperta un’inchiesta | indagati la madre e i fratelli
La Procura di Firenze ha avviato un'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere dopo il ritrovamento dei resti di Lorenzo Paolieri, trovato morto in un baule nei pressi di una villetta a Sant'Angelo a Lecore. Indagati madre e fratelli, al centro di un'intricata vicenda che solleva numerosi interrogativi.
(Adnkronos) – La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Lorenzo Paolieri, l’uomo di cui sono stati ritrovati i resti all'interno di un baule nel retro di una villetta a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio. Il pubblico ministero Lorenzo Boscagli ha . Nessun post correlato. Webmagazine24.it
Torino, il cadavere nel baule e il bonifico di una donna - Ore 14 del 31/05/2023
Trovato morto in un baule, aperta un'inchiesta: indagati la madre e i fratelli - La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere in relazione alla morte di Lorenzo Paolieri, l’uomo di cui sono stati ritrovati i resti ... msn.com
Il corpo nascosto nel baule in casa per due anni: cosa sappiamo sul dramma di Campi Bisenzio - A Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, il corpo mummificato di Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato in un baule all’interno della ... fanpage.it
Ciclista trovato morto tra Faenza e Granarolo: è omicidio stradale. Individuato in poche ore il camion coinvolto: autista denunciato. https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/18276/Ciclista-trovato-morto-tra-Faenza-e-Granarolo-e-omicidio-stradale #lacronaca - facebook.com facebook
Ultim'ora - Tragedia a Livorno: trovato morto un uomo x.com