Lotta al randagismo presto sarà possibile adottare un cane dall' app del Comune | ecco come

Presto sarà possibile adottare un cane direttamente dall’app “Città di Agrigento”. La nuova sezione dedicata alle adozioni canine sarà accessibile tramite l’app, semplificando il processo di adozione e contribuendo alla lotta contro il randagismo. L’iniziativa, annunciata dall’assessore Riccardo Accurso Tagano, mira a favorire il recupero degli animali e a promuovere una maggiore sensibilità sul tema.

