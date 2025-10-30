Presto su WhatsApp sarà possibile creare gruppi con utenti che utilizzano altre app
WhatsApp continua a lavorare sull’interoperabilità della messaggistica, aprendo la piattaforma anche ai gruppi di terze parti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Leggi anche questi approfondimenti
E anche quest'anno è arrivato il calendario del Rifugio! Presto la lista delle attività in cui potrete trovarlo. Se siete fuori Genova è possibile ordinarlo e riceverlo per posta scrivendo un messaggio whatsapp al 3347027871! - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp contro chi invia messaggi a raffica: presto in arrivo specifici limiti anti-spam - Test in «vari Paesi» già nelle «prossime settimane» per mettere a punto la novità: c'è la conferma di Meta. Si legge su msn.com