Lotta ai vandali e ai maranza | il Comune investe sulle telecamere

Il Comune di Limbiate ha deciso di investire in tecnologie di videosorveglianza per migliorare la sicurezza urbana. Con l’obiettivo di contrastare vandalismo e comportamenti disturbanti, partecipa al bando 2026 della Regione Lombardia per l’acquisto di telecamere di ultima generazione, dotate di sistemi di videoanalisi. Questa iniziativa mira a rafforzare la vigilanza e a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Rafforzare la sicurezza urbana con la tecnologia. È il motivo per cui il comune di Limbiate ha approvato la partecipazione al bando 2026 della regione Lombardia con l'intento di acquistare telecamere di sorveglianza di ultima generazione - con sistemi di videoanalisi - e aumentare la sicurezza. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

