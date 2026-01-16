Lotta ai vandali e ai maranza | il Comune investe sulle telecamere

Il Comune di Limbiate ha deciso di investire in tecnologie di videosorveglianza per migliorare la sicurezza urbana. Con l’obiettivo di contrastare vandalismo e comportamenti disturbanti, partecipa al bando 2026 della Regione Lombardia per l’acquisto di telecamere di ultima generazione, dotate di sistemi di videoanalisi. Questa iniziativa mira a rafforzare la vigilanza e a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

