Settimo Milanese misura anti-vandali del Comune | cinquanta telecamere sulle scuole

Il Comune di Settimo Milanese ha installato cinquanta telecamere nelle scuole medie di via Buozzi, nell’ambito di un’operazione anti-vandali. La misura mira a rafforzare la sicurezza e prevenire atti di vandalismo, come quelli verificatisi durante le recenti vacanze di Natale, quando alcune strutture sono state danneggiate e materiali sottratti. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di tutela e preservazione degli edifici scolastici.

Settimo Milanese (Milano) – L’ennesimo blitz è avvenuto proprio durante le vacanze di Natale. I soliti ignoti hanno fatto irruzione nelle scuole medie di via Buozz i e hanno messo a soqquadro aule, danneggiato qualche arredo, rubato materiale e Pc. A fare l’amara scoperta è stato il personale scolastico che ha informato il Comune e fatto la denuncia ai carabinieri. Ma l’amministrazione comunale di centrosinistra è stata ben attenta a non dire nulla, salvo poi qualche giorno dopo annunciare sulla pagina Facebook che «a seguito dei numerosi e spiacevoli episodi di intrusione e di atti vandalici che hanno colpito alcuni edifici scolastici anche con furti, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per individuare i colpevoli, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per tutelare i beni comuni e, soprattutto, garantire maggiore serenità a chi vive la scuola ogni giorno e sono stati avviati i lavori per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza a servizio delle scuole dell’istituto comprensivo». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

