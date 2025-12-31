Soldi per le telecamere. Un aiuto ai commercianti contro i blitz di ladri e vandali.

Il progetto ‘Negozi sicuri’ prosegue anche nel 2026, con una dotazione che potrebbe arrivare fino a 100mila euro. L’iniziativa mira a sostenere i commercianti nell’installazione di telecamere di videosorveglianza, contribuendo a rafforzare la sicurezza contro furti, atti vandalici e spaccate. Un supporto concreto per migliorare la tutela delle attività commerciali e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e clienti.

E’ confermato anche per il 2026, con una dotazione economica che potrebbe arrivare a 100mila euro, il progetto ‘Negozi sicuri’, a favore di quelle atività commerciali che hanno rafforzato la sicurezza contro atti vandalici o spaccate. Il progetto è del Comune di Firenze e della Camera di commercio: quest’anno sono stati erogati 105 contributi (129 le domande presentate), a sostegno di 54 aziende fiorentine e di 51 imprenditori del commercio di altri comuni della Città metropolitana. La modalità di accesso al contributo sarà uguale a quella del 2025, con richieste che dovranno essere fatte per via telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma gratuita ReStart: le tempistiche saranno comunicate a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

