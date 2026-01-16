L' Ortopedia dell' ospedale di Patti l' Asp dopo le accuse di La Vardera | Il reparto verrà potenziato

L'Ortopedia dell'ospedale di Patti sarà potenziata, secondo quanto comunicato dall'Asp di Messina dopo le recenti accuse di Ismaele La Vardera. Il deputato aveva segnalato gravi criticità nel reparto, definendolo un “reparto fantasma”. La risposta ufficiale dell'Asp mira a rassicurare sulla volontà di migliorare i servizi e garantire adeguate condizioni di assistenza nell'ospedale di Patti.

Botta e risposta a distanza tra Ismaele La Vardera e l'Asp di Messina. Il deputato all'Ars aveva denunciato nei giorni scorsi gravi carenze all'ospedale "Barone Romeo" di Patti, definendo "reparto fantasma" l'Ortopedia. Adesso è l'Azienda Sanitaria a replicare illustrando uno scenario opposto e parlando della volontà di potenziare ulteriormente il presidio. "Dopo anni di stallo, appena nominata questa Direzione ha messo in atto procedure che hanno consentito enormi passi in avanti per la riorganizzazione del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Patti. In una situazione difficile, dove chiudono diverse Unità Operative abbiamo addirittura realizzato due reparti uno a Patti e uno a Sant'Agata.

