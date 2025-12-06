Ospedale di Pozzuoli | Mai chiuso il reparto di ortopedia
L'ASL Napoli 2 Nord, in riferimento alle notizie diffuse oggi da alcuni media relative alla "chiusura del Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli" precisa in maniera categorica che il reparto è operativo."Contrariamente a quanto riportato - scrive l'Asl Napoli 2.
