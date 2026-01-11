Ortopedia di Patti in crisi | Reparto fantasma e organico insufficiente le accuse di La Vardera

L’Unità Operativa di Ortopedia dell’ospedale Barone Romeo di Patti è al centro di polemiche, con accuse di inefficienza e organico insufficiente. Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha descritto il reparto come un

L'Unità Operativa di Ortopedia dell'ospedale Barone Romeo di Patti è stata definita un "reparto fantasma" dal deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento "Controcorrente". La Vardera ha effettuato un sopralluogo presso la struttura, portando alla luce gravi carenze nell'organico e.

