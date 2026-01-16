Lo spread va sotto quota 60 Riparte anche la produzione

Lo spread tra Btp e Bund ha recentemente sceso sotto quota 60, toccando il minimo dal 2008 a 59,9 punti base, per poi chiudere a poco sopra i 62. Questo movimento segnala un miglioramento della percezione del rischio e una ripresa nelle tensioni sui mercati italiani. Contestualmente, la produzione industriale ha ripreso, offrendo segnali di stabilità e potenziale crescita economica.

Lo spread tra Btp e Bund ieri mattina è scivolato a quota 59,9, ovvero sotto la soglia simbolica dei 60 punti base che non si vedeva dal 2008, per poi chiudere la seduta poco sopra i 62 punti. I mercati continuano a leggere una stabilità, frutto della prudenza sui conti del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e del governo, che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontata. Anche la Bce nel bollettino economico ha sottolineato che gli spread dei titoli di Stato europei misurati rispetto ai tassi privi di rischio «si sono ridotti, riflettendo un forte appetito per il rischio» e «una rivalutazione favorevole da parte dei mercati delle prospettive di bilancio di alcuni Paesi, come Spagna e Italia».

