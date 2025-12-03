Lo spread tra Btp e Bund scende sotto quota 70 punti | non succedeva dal 2009

Lo spread tra Btp e Bund scende per una frazione a 69,9 punti per poi risalire su quota 70 punti. Il differenziale si muove sui minimi da fine 2009. Il rendimento del decennale italiano scende sotto il 3,44%. “La discesa costante dello spread è la notizia che i più fervidi e accaniti oppositori del Governo Meloni non potevano prevedere. Un calo, quello tra Btp italiani e Bund tedeschi, che dura da tre anni e mostra plasticamente la fiducia dei mercati nel nostro debito”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti. “Le prudenti politiche di Bilancio del nostro esecutivo – dice Salvitti – ci permetteranno di pagare meno interessi e consentiranno un rientro nel rapporto deficitPil sotto il 3% già dai prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

