Lo spread scende sotto quota 70 punti
Lo spread tra Btp e Bund decennali ieri è sceso temporaneamente sotto i 70 punti (salvo poi chiudere sul valore soglia), segnando il minimo degli ultimi sedici anni. Un movimento contenuto, ma simbolico. Il rendimento del decennale è scivolato sotto il 3,44%. Per il Tesoro è «un segnale di fiducia importante», anche se la fase resta delicata. A creare il clima favorevole ha contribuito la raffica di promozioni sul rating: Moody's ha alzato il giudizio dell'Italia a Baa2, un evento che non si vedeva da 23 anni; S&P aveva già portato il merito di credito a BBB+ e anche Fitch e Dbrs hanno ritoccato al rialzo la loro valutazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
