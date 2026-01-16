Lo scrittore Julian Barnes l’ultimo libro e la malattia | Ho la leucemia
Julian Barnes, noto scrittore britannico, annuncia che il suo prossimo romanzo, intitolato
Il nuovo romanzo di Julian Barnes sarà il suo ultimo libro. Partenze arriverà in libreria dal 20 gennaio con Einaudi. Lui è malato. Ha la leucemia a quasi 80 anni. Barnes ha scritto 14 romanzi tradotti in 50 lingue. Il senso di una fine ha vinto il Booker Prize. «Da un po’ riflettevo sul fatto che uno dei miei nuovi libri sarebbe stato inevitabilmente l’ultimo. Ho iniziato a girare intorno a questo pensiero cinque anni fa. Mi sono detto: l’idea di morire e lasciare un libro a metà non è un bel modo di concludere. Così ho pensato che la cosa migliore fosse scrivere il mio ultimo libro ora», dice oggi a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Lo scrittore Giulio Locatelli presenta il suo ultimo libro
Leggi anche: “Julian Barnes non è mio padre, è mio zio”. La mia famiglia e altri animali
Lo scrittore Julian Barnes, l’ultimo libro e la malattia: «Ho la leucemia» - L'annuncio dell'autore di "Il senso di una fine": «Ho iniziato a girare intorno a questo pensiero cinque anni fa. open.online
Julian Barnes “Sono malato per questo ho scritto il mio ultimo romanzo” - La rara leucemia diagnosticata Il lutto per la moglie Pat. repubblica.it
Lo scrittore Julian Barnes: “No, non assomiglio ai miei libri” - Saltiamo i convenevoli: «Mi piace avere il sole in casa tutto l’anno», dice sorridendo anticipando la ... repubblica.it
“ IL CIELO E’ PIENO DI STELLE” OMAGGIO A PINO DANIELE VENERDI 16 GENNAIO A “ IL MORO “ DI CAVA DE’ TIRRENI Un appuntamento imperdibile venerdì 16 gennaio a “Il Moro “ di Cava de’ Tirreni. Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello con il con - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.