Lo scrittore Julian Barnes l’ultimo libro e la malattia | Ho la leucemia

Il nuovo romanzo di Julian Barnes sarà il suo ultimo libro. Partenze arriverà in libreria dal 20 gennaio con Einaudi. Lui è malato. Ha la leucemia a quasi 80 anni. Barnes ha scritto 14 romanzi tradotti in 50 lingue. Il senso di una fine ha vinto il Booker Prize. «Da un po’ riflettevo sul fatto che uno dei miei nuovi libri sarebbe stato inevitabilmente l’ultimo. Ho iniziato a girare intorno a questo pensiero cinque anni fa. Mi sono detto: l’idea di morire e lasciare un libro a metà non è un bel modo di concludere. Così ho pensato che la cosa migliore fosse scrivere il mio ultimo libro ora», dice oggi a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

