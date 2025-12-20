Julian Barnes non è mio padre è mio zio La mia famiglia e altri animali

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da piccoli i tuoi genitori sono come sono, punto e basta: non si discute cosa c’è per cena, dove abiti o come ti parlano. Le cose stanno così”, dice la narratrice di Il solito desiderio di ucci. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

julian barnes non 232 mio padre 232 mio zio la mia famiglia e altri animali

© Ilfoglio.it - “Julian Barnes non è mio padre, è mio zio”. La mia famiglia e altri animali

Leggi anche: “Da bambina sono stata abusata da mio zio. Avevo sette anni e ho rimosso quel brutto momento. Se lo avessi detto a mio padre, lo avrebbe ammazzato”: parla Aida Yespica

Leggi anche: Julian Alvarez: «Mio padre mi disse: “niente sigarette, tatuaggi e alcol”. A 11 anni avrei potuto giocare per il Real»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.