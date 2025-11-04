Lo scrittore Giulio Locatelli presenta il suo ultimo libro
Arezzo, 4 novembre 2025 – “ La stagione di Teresa” alla Libreria Feltrinelli d i Arezzo. Prosegue il ciclo di presentazioni “I giovedì di Tagete” organizzato dall’Associazione degli scrittori Aretini “Tagete”. A novembre gli eventi saranno aperti dallo scrittore aretino Giulio Locatelli il quale giovedì 6 novembre 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, presenterà il suo ultimo libro La stagione di Teresa, un romanzo di introspezione in cui la giovane protagonista, Teresa, approfitta di un momento di “ritiro” in montagna insieme al fidanzato per riflettere sulla loro relazione e, soprattutto, su se stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Borges filosofico. Così lo scrittore è diventato il pensatore di riferimento del nostro tempo algoritmico. Di Giulio Silvano - X Vai su X
CHE COSA FA UNO SCRITTORE TUTTO IL SANTO GIORNO? Che cosa sia un fante, in linea di massima lo sappiamo: è un soldato che va a piedi. Da «fante» in questo senso viene il nome della fanteria: le truppe di terra. Ma la parola «fante» è in realtà una - facebook.com Vai su Facebook
Lo scrittore Giulio Locatelli presenta il suo ultimo libro - Arezzo, 4 novembre 2025 – Lo scrittore Giulio Locatelli presenta il suo ultimo libro “ La stagione di Teresa” alla Libreria Feltrinelli d i Arezzo. Riporta lanazione.it