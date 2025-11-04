Lo scrittore Giulio Locatelli presenta il suo ultimo libro

Lanazione.it | 4 nov 2025

Arezzo, 4 novembre 2025 –  “ La stagione di Teresa” alla Libreria Feltrinelli d i Arezzo. Prosegue il ciclo di presentazioni “I giovedì di Tagete” organizzato dall’Associazione degli scrittori Aretini “Tagete”. A novembre gli eventi saranno aperti dallo scrittore aretino Giulio Locatelli il quale giovedì 6 novembre 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, presenterà il suo ultimo libro La stagione di Teresa, un romanzo di introspezione in cui la giovane protagonista, Teresa, approfitta di un momento di “ritiro” in montagna insieme al fidanzato per riflettere sulla loro relazione e, soprattutto, su se stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

