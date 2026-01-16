LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6 Australian Open Opening Week in DIRETTA | troppi errori dell’azzurro si va al match tie-break

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Auger Aliassime, valido per la prima settimana degli Australian Open. Dopo una partita equilibrata, il punteggio è di 6-4, 4-6, con il match deciso al tie-break. L'azzurro ha commesso alcuni errori, ma continua a lottare per un posto nel torneo. Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta e tutte le ultime notizie sull'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-3 Ennesimo mini break di Sinner, che trova un altro rovescio lungolinea vincente! Seconda palla per Auger Aliassime. 8-3 Rovescio lungolinea vincente di Sinner! 7-3 Mini break per il canadese, con la difesa di Sinner che non trova il campo. 7-2 Altro mini break. In rete il rovescio di Auger Aliassime. Seconda palla. 6-2 Dritto potente del canadese, esce la difesa dell'azzurro. 6-1 Che rovescio lungolinea di Sinner, che Auger Aliassime non può controllare. Seconda palla. 5-1 Esce il dritto di Auger Aliassime, l'azzurro sembra in assoluto controllo del match tie-break.

