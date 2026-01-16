LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 Australian Open Opening Week in DIRETTA | Jannik vince il primo set ottimo match dell’azzurro

Segui la diretta dell'incontro tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime agli Australian Open. Il primo set si è concluso con la vittoria di Sinner per 6-4. Resta aggiornato in tempo reale per tutte le fasi del match e le novità sulla partita in corso.

0-15 Sinner resiste agli attacchi di Auger Aliassime, costretto a giocare una volée complicata che infatti non trova fortuna. Seconda palla ad inizio set per Auger Aliassime. 6-4 PRIMO SET A SINNER! Il passante di Auger Aliassime è troppo complicato per trovare il campo dopo la volée di Jannik, finisce qui il primo set con l'azzurro che trova subito il break e poi gestisce. 40-0 Tre set point per l'italiano! Auger Aliassime sbaglia il passante, con la palla che finisce in corridoio seppur di poco. 30-0 Errore di rovescio di Auger Aliassime, che sbaglia completamente misura con il colpo.

