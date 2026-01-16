LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 1-2 Australian Open Opening Week in DIRETTA | non c’è break in apertura di set ottime variazioni dell’azzurro

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Auger-Aliassime agli Australian Open, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le fasi salienti del match. Attualmente, il punteggio è 6-4, 1-2, senza break in apertura di set e con variazioni tattiche tra i giocatori. Resta aggiornato per non perdere le principali azioni e sviluppi di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 La volée canadese non è definitiva, Sinner trova il passante di dritto. 0-15 Auger Aliassime manda in rete un dritto comodo. 2-2 GAME SINNER! Ace dell'azzurro che pareggia i conti e si mette a caccia del break. 40-0 Prima palla vincente! 30-0 Ancora una palla corta vincente per l'azzurro, colpo che ormai sembra ben registrato nel suo database. 15-0 Rovescio in controtempo vincente di Jannik! Seconda palla ad inizio game per Sinner. 1-2 GAME AUGER ALIASSIME. Con una prima palla vincente, il canadese si salva ancora. A-40 Jannik gestisce lo scambio, ma il rovescio incrociato finisce in corridoio.

