LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6 10-4 Australian Open Opening Week in DIRETTA | l’azzurro vince contro il canadese dopo un match tie-break dominato!

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Auger Aliassime agli Australian Open, conclusa con la vittoria dell’italiano in un match combattuto e deciso al tie-break finale. Un confronto che ha evidenziato la crescita tecnica di Sinner, con colpi tradizionali e nuove varianti come la palla corta e il serve and volley, frutto del suo costante lavoro con lo staff. Resta aggiornato sugli sviluppi del torneo.

9.10 Sinner ha giocato comunque un grandissimo match, fatto di gestione grazie ai suoi classici colpi e a quelli nuovi che sembrano essere sempre migliori: palla corta e serve and volley sono ormai soluzioni che Jannik può usare nei momenti giusti, dopo il suo ottimo lavoro insieme al suo staff. 9.08 La partita poteva terminare anche prima del match tie-break ma alcuni errori di Sinner nell'ultimo game hanno condizionato un risultato fino a quel momento mai messo in dubbio da Auger Aliassime, che forse anche un po' casualmente si è trovato a giocare l'ultimo speciale set.

