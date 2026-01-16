LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 2-3 Australian Open Opening Week in DIRETTA | il canadese annulla altre palle break l’azzurro spreca l’occasione

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per la prima settimana degli Australian Open. Attualmente il punteggio è 6-4, 2-3, con il canadese che si salva da diverse palle break e l’azzurro che ha avuto un’opportunità da sfruttare. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui momenti chiave di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Di poco, ma la difesa in lob di Sinner esce. 0-30 La risposta di Jannik passa per un pelo, Auger Aliassime forse non se lo aspettava e manda in rete il rovescio. 0-15 Che dritto di Sinner! Auger Aliassime può solo provare a difendersi. 3-3 GAME SINNER! Spinge con il rovescio l'azzurro, finisce in rete il dritto di Auger Aliassime. 40-30 Auger Aliassime spinge in risposta con il dritto, Sinner non può controllare. Seconda palla. 40-15 La difesa di Sinner esce, ottimo dritto del canadese. 40-0 Altra prima vincente per l'azzurro. 30-0 Ottimo servizio da parte di Sinner, la risposta di rovescio di Auger Aliassime non trova il campo.

