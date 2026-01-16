LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 2-3 Australian Open Opening Week in DIRETTA | il canadese annulla altre palle break l’azzurro spreca l’occasione

Da oasport.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per la prima settimana degli Australian Open. Attualmente il punteggio è 6-4, 2-3, con il canadese che si salva da diverse palle break e l’azzurro che ha avuto un’opportunità da sfruttare. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui momenti chiave di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Di poco, ma la difesa in lob di Sinner esce. 0-30 La risposta di Jannik passa per un pelo, Auger Aliassime forse non se lo aspettava e manda in rete il rovescio. 0-15 Che dritto di Sinner! Auger Aliassime può solo provare a difendersi. 3-3 GAME SINNER! Spinge con il rovescio l’azzurro, finisce in rete il dritto di Auger Aliassime. 40-30 Auger Aliassime spinge in risposta con il dritto, Sinner non può controllare. Seconda palla. 40-15 La difesa di Sinner esce, ottimo dritto del canadese. 40-0 Altra prima vincente per l’azzurro. 30-0 Ottimo servizio da parte di Sinner, la risposta di rovescio di Auger Aliassime non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner auger aliassime 6 4 2 3 australian open opening week in diretta il canadese annulla altre palle break l8217azzurro spreca l8217occasione

© Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 2-3, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il canadese annulla altre palle break, l’azzurro spreca l’occasione

Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 0-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il canadese resiste e annulla due palle break ad inizio secondo set

Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime 3-2, Australian Open Opening Week in DIRETTA: resiste il break dell’italiano, il canadese resta in scia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00; Sinner-Auger Aliassime LIVE: Jannik vince 1° set; LIVE! Australian Open 2026, Opening Week: Jannik Sinner si testa subito contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne in vista dell'esordio con Gaston; Sinner battuto da Alcaraz nell'esibizione a Seul: rivivi la diretta.

LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 1-2, Australian Open Opening Week in DIRETTA: non c’è break in apertura di set, ottime variazioni dell’azzurro - 15 Auger Aliassime manda in rete un dritto comodo. oasport.it

live sinner auger aliassimeLIVE! Australian Open 2026, Opening Week: Jannik Sinner si testa subito contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne in vista dell'esordio con Gaston - Anche il n° 2 del mondo si testa in un match di esibizione, ma che può pur sempre dare degli spunti importanti in vista dell'esordio. eurosport.it

live sinner auger aliassimeSu che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario, canale, streaming - Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, ... oasport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.