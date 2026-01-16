LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6 10-4 Australian Open Opening Week in DIRETTA | il n2 si distrae un set poi domina il super tie-break

Segue la cronaca in diretta del match tra Sinner e Auger-Aliassime agli Australian Open, con il risultato attuale di 6-4, 4-6, 10-4. Dopo un primo set equilibrato, il secondo è stato più combattuto, mentre nel super tie-break il numero 2 del mondo ha preso il sopravvento. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e risultati durante la prima settimana del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12 Per il momento è tutto, con l’appuntamento che è all’imminente Australian Open che sta per iniziare, con Sinner che se la vedrà con Gaston al primo turno. Grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, buon proseguimento di giornata a tutti. 9.11 Il match tie-break è stato senza speranza, con Sinner che ha alzato il livello trovando ben tre vincenti di rovescio lungolinea. Da segnalare la poca concretizzazione delle palle break nel secondo set, con Auger Aliassime che spesso si è salvato grazie al servizio. 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6 10-4, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 si distrae un set, poi domina il super tie-break Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6 10-4, Australian Open Opening Week in DIRETTA: l’azzurro vince contro il canadese dopo un match tie-break dominato! Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: troppi errori dell’azzurro, si va al match tie-break La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00; Sinner-Auger Aliassime, il match all'Opening Week dell'Australian Open in diretta live; LIVE! Australian Open 2026, Opening Week: Jannik Sinner si testa subito contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne in vista dell'esordio con Gaston; Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario, canale, streaming. LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 1-2, Australian Open Opening Week in DIRETTA: non c’è break in apertura di set, ottime variazioni dell’azzurro - 15 Auger Aliassime manda in rete un dritto comodo. oasport.it Sinner scalda i motori e batte Auger-Aliassime al match tiebreak nell’Opening Week - Jannik Sinner comincia a scaldare i motori in vista dell’esordio ufficiale in stagione contro Hugo Gaston. tennisitaliano.it

Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario, canale, streaming - Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, ... oasport.it

Quando gioca Jannik Sinner in esibizione a Melbourne: i precedenti con Felix Auger-Aliassime #tennis #janniksinner #felixaugeraliassime - facebook.com facebook

Sinner-Auger Aliassime, venerdì l'esibizione all'Opening Week degli Australian Open #SkySport #SkyTennis x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.