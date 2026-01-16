LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 4-5 Australian Open Opening Week in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare il secondo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime agli Australian Open. Attualmente, Sinner serve per prolungare il secondo set, con il punteggio di 6-4, 4-5. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita cliccando sul link e consultando le ultime notizie e i risultati in diretta.

30-30 Sinner controlla lo scambio, ma sbaglia con il dritto che finisce in corridoio. 30-15 PALLA CORTA DI SINNER! L'azzurro grazie alla smorzata vince uno scambio pazzesco! Seconda palla. 15-15 Prima vincente dell'azzurro! 0-15 In rete la difesa di Sinner dopo l'ottima spinga del canadese. Seconda. 4-5 GAME AUGER ALIASSIME. Altro ace del canadese, che si salva ancora. A-40 Altra prima vincente del canadese. 40-40 Volée vincente di Sinner! 40-30 Prima vincente di Auger Aliassime. 30-30 Sinner cerca l'uscita di dritto lungolinea ma esagera. 15-30 Passante di rovescio lungolinea di Sinner, che colpo! 15-15 Servizio e dritto del canadese.

