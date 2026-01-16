LIVE Sci alpino SuperG Wengen 2026 in DIRETTA | si parte! Subito Franzoni e Casse

Segui in tempo reale la gara di SuperG di Wengen 2026, con aggiornamenti costanti e risultati in diretta. La seconda prova di discesa femminile prenderà il via alle 11, con protagonisti come Franzoni e Casse. Rimani sintonizzato per tutte le novità e le emozioni di questa competizione, in un evento che unisce passione e competenza, garantendo un'informazione accurata e puntuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.30 Partito Giovanni Franzoni!! Inizia il Super G di Wengen 12.29 Pronto al cancelletto di partenza Giovanni Franzoni. Aver pescato il pettorale uno non facilita le cose per l'azzurro che deve provare a riportare in pista le sensazioni delle prove, cercando una gara pulita. 12.27 Wengen è forse la pista in cui ci si può inventare meno. Il Super G ricorda, come tracciatura, quello degli anni passati ma la vera differenza è la condizione della neve. 12.24 Il Super G è stato tracciato dal tecnico francese Xavier Fournier

