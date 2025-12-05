LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | subito Franzoni Si parte alle 19.15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.51 Oggi, originariamente, si sarebbe dovuta svolgere una seconda discesa. Le pessime previsioni meteo in vista di domani hanno però portato gli organizzatori ad anticipare ad oggi il superG di sabato. La discesa in programma per oggi sarà invece recuperata in Val Gardena. Domani dunque niente gare maschili, avremo solo il gigante femminile a Tremblant. 18.50 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta Live del superG maschile di Beaver Creek. La gara inizierà alle 19.15. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
CdM Sci alpino: ottima ‘Top ten’ di Bosca nel SuperG di Copper Mountain (USA) Buona prestazione di squadra e in particolare di Guglielmo Bosca, nella serata di ieri, nel SuperG di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, a Copper Mountain (Colorado; Usa - facebook.com Vai su Facebook
Ci siamo: il SuperG di Copper Mountain sta per iniziare ? Non perderti il grande Sci Alpino su Eurosport e Discovery+ #AlepineSkiing #CopperMountain Vai su X
LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara anticipata, gli azzurri ci riprovano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Beaver Creek, ... oasport.it scrive
A che ora lo sci alpino oggi in tv (5 dicembre): startlist superG Beaver Creek, streaming, pettorali di partenza - Oggi, venerdì 5 dicembre, sarà il superG ad animare la scena sulle nevi di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Riporta oasport.it
Sci alpino oggi, SuperG maschile a Beaver Creek: a che ora e dove vederla in diretta - Favorito d'obbligo Marco Odermatt, l'Italia riparte dal sesto posto di ieri di Dominik Paris in discesa libera ... Da today.it
Coppa del Mondo Sci LIVE, 5 dicembre 2025: il Super-G maschile di Beaver Creek – start list, orari, diretta TV e italiani in gara - La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna oggi sulla Birds of Prey di Beaver Creek, in Colorado, con il secondo Super- Come scrive discoveryalps.it
LIVE! Primo SuperG maschile di Coppa del Mondo: Kilde torna dopo 684 giorni, Odermatt favorito, Dominik Paris non al top. La diretta scritta - A Copper Mountain, per la quarta tappa di Coppa del Mondo 2025/2026, debutta la velocità con il SuperG maschile. Riporta eurosport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Copper Mountain: risultati e classifica del super G e slalom gigante maschile LIVE - La Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 approda negli Stati Uniti con la tappa di Copper Mountain: scopri i risultati di super G e slalom gigante maschile. Si legge su olympics.com