CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.51 Oggi, originariamente, si sarebbe dovuta svolgere una seconda discesa. Le pessime previsioni meteo in vista di domani hanno però portato gli organizzatori ad anticipare ad oggi il superG di sabato. La discesa in programma per oggi sarà invece recuperata in Val Gardena. Domani dunque niente gare maschili, avremo solo il gigante femminile a Tremblant. 18.50 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta Live del superG maschile di Beaver Creek. La gara inizierà alle 19.15. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: subito Franzoni. Si parte alle 19.15