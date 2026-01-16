LIVE Sci alpino SuperG Wengen 2026 in DIRETTA | si parte alle 12.30 Odermatt favorito l’Italia sogna con Franzoni

Segui in tempo reale il SuperG di Wengen 2026, in programma alle 12.30. Odermatt è tra i favoriti, mentre l’Italia punta a buoni risultati con Franzoni. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati della gara, cliccando sul link per la diretta. La seconda prova di discesa femminile si svolge alle 11, con aggiornamenti disponibili subito dopo.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Wengen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La velocità maschile torna protagonista questo weekend in Svizzera con la classica tappa sulla Lauberhorn, che prevede un SuperG prima di una delle discese più belle del calendario.

