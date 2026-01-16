Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libre a Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulla performance di Nicol Delago e le posizioni delle atlete. La gara si svolge sotto gli occhi degli appassionati, con i risultati che si aggiornano costantemente. Resta con noi per tutte le novità sulla competizione e le classifiche aggiornate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:35 L’elvetica è ultima a quasi 4 secondi e mezzo da Nicol Delago. Già due secondi di ritardo intanto per la francese Laura Gauche. 11:33 Oltre due secondi di ritardo per Cashman e Wright. Subito in forte svantaggio anche la svizzera Janine Schmitt. 11:31 13° crono per Wiles quando è il momento delle sue connazionali Keely Cashman ed Isabella Wright. 11:29 Fa sul serio Ortlieb, cha paga però 4 centesimi al traguardo. Altra ottima prova dell’austriaca dopo il successo di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago in testa dopo 20 atlete, Goggia lontana dalla vetta

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia lontana dalla vetta, buon test di Pirovano

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann in testa con asterisco, bene Goggia e Nicol Delago

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: trionfo Shiffrin, doppietta Usa, Della Mea a un soffio dalla top 10; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin sfida Rast per la rivincita, Lara Della Mea guarda in alto.

LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di ... oasport.it