LIVE Sci alpino Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Nicol Delago in testa dopo 20 atlete Goggia lontana dalla vetta
Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libre a Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulla performance di Nicol Delago e le posizioni delle atlete. La gara si svolge sotto gli occhi degli appassionati, con i risultati che si aggiornano costantemente. Resta con noi per tutte le novità sulla competizione e le classifiche aggiornate.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:35 L’elvetica è ultima a quasi 4 secondi e mezzo da Nicol Delago. Già due secondi di ritardo intanto per la francese Laura Gauche. 11:33 Oltre due secondi di ritardo per Cashman e Wright. Subito in forte svantaggio anche la svizzera Janine Schmitt. 11:31 13° crono per Wiles quando è il momento delle sue connazionali Keely Cashman ed Isabella Wright. 11:29 Fa sul serio Ortlieb, cha paga però 4 centesimi al traguardo. Altra ottima prova dell’austriaca dopo il successo di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia lontana dalla vetta, buon test di Pirovano
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann in testa con asterisco, bene Goggia e Nicol Delago
Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: trionfo Shiffrin, doppietta Usa, Della Mea a un soffio dalla top 10; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin sfida Rast per la rivincita, Lara Della Mea guarda in alto.
LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris preoccupa, va via zoppicando. Franzoni fa il vuoto - L'AZZURRO VA VIA ZOPPICANDO LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ... oasport.it
LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile nel night event, doppietta USA, Lara Della Mea 11ª. Rivivi la diretta scritta - La diretta scritta del night event di Flachau, per il settimo slalom femminile della Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. eurosport.it
EC Sci alpino: Giulia Albano a un nonnulla dal podio a Pass Thurn (AUT) Eguaglia il suo miglior risultato in carriera in Coppa Europa, oggi, nella seconda Discesa libera di Pass Thurn (Austria) Giulia Albano, che chiude la sua ottima prestazione – migliore az - facebook.com facebook
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.