LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Weidle-Winkelmann in testa con asterisco bene Goggia e Nicol Delago

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Val d’Isère 2025, con Weidle e Winkelmann in testa. Buone performance di Goggia e Nicol Delago, pronti a dare battaglia. Resta aggiornato cliccando qui per la diretta live, i pettorali di partenza e tutte le ultime novità, incluso il supergigante maschile alle 11. Non perdere neanche un istante di questa emozionante gara di sci alpino.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann in testa con asterisco, bene Goggia e Nicol Delago CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 11.29 Ventisettesimo tempo per Camille Cerutti a 2.38 dalla testa 11.28 Trentaquattresima posizione per Elvedina Muzaferija a 3.05 da Weidle-Winkelmann 11.27 Trentaseiesimo tempo per Thaler che completa la prova con un distacco di 3.91 dalla testa 11.25 Trentaduesima posizione per Haley Cutler a 2.86 dalla testa. Già partita Sara Thaler 11.24 Ventunesimo tempo per Lena Wechner a 2.04 da Weidle-Winkelmann 11.23 Ventesimo posto per Keely Cashman a 1.94. 11.22 Diciassettesima posizione per Valerie Grenier a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann sorprende tutti, buon tempo di Goggia Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: si parte, attesa per Pirovano e Goggia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A St. Moritz la Goggia è 3° e in Val d'Isère Vinatzer è 4° - Aggiornamento del 14 Dicembre delle ore 14:01; LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite; Rivivi il LIVE! Altra top-10 di Vinatzer in gigante, tris Svizzera ma vince Meillard; Coppa del Mondo di sci, slalom gigante maschile in Val d’Isère: Alex Vinatzer sesto nella prima manche. Partita la discesa femminile a St. Moritz Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-sla. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano! I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE ALLE 10. oasport.it

LIVE Sci Alpino: Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA. Orari manche, TV, pettorali italiani - Slalom maschile di Val d’Isère live: orari delle manche, diretta TV, streaming e pettorali degli italiani nel terzo slalom di Coppa del Mondo 2025- discoveryalps.it

Seconda prova di discesa annullata sulla Saslong in Val Gardena dove in questi giorni andranno in scena tre gare di Coppa del mondo di sci alpino Leggi l’articolo https://tinyurl.com/94wetvxp - facebook.com facebook

Sci alpino, in pista la seconda manche del gigante femminile: in testa #Robinson, #Zenere quarta, qualificate anche #Goggia, #DellaMea e #Ghisalberti Mont-Tremblant #FISAlpine #WorldCupTremblant #7dicembre Aggiornamenti qui rainews.it/maraton x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.