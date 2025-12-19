LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Weidle-Winkelmann in testa con asterisco bene Goggia e Nicol Delago

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Val d’Isère 2025, con Weidle e Winkelmann in testa. Buone performance di Goggia e Nicol Delago, pronti a dare battaglia. Resta aggiornato cliccando qui per la diretta live, i pettorali di partenza e tutte le ultime novità, incluso il supergigante maschile alle 11. Non perdere neanche un istante di questa emozionante gara di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 11.29 Ventisettesimo tempo per Camille Cerutti a 2.38 dalla testa 11.28 Trentaquattresima posizione per Elvedina Muzaferija a 3.05 da Weidle-Winkelmann 11.27 Trentaseiesimo tempo per Thaler che completa la prova con un distacco di 3.91 dalla testa 11.25 Trentaduesima posizione per Haley Cutler a 2.86 dalla testa. Già partita Sara Thaler 11.24 Ventunesimo tempo per Lena Wechner a 2.04 da Weidle-Winkelmann 11.23 Ventesimo posto per Keely Cashman a 1.94. 11.22 Diciassettesima posizione per Valerie Grenier a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa ... oasport.it

