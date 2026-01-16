LIVE Italia-Islanda 18-28 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a stringere i denti

Segui la diretta dell'incontro Italia-Islanda, valido per gli Europei di pallamano 2026. La partita si svolge oggi con aggiornamenti in tempo reale, mentre gli azzurri cercano di mantenere la concentrazione e reagire alle sfide degli avversari. Rimanete aggiornati per tutte le novità e le emozioni di questa partita importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39.10 Hallgrimson ipnotizza ancora Manojlovic e con la punta delle dita tocca il pallone e lo leva dalla porta. 39.08 Incursione di Dapiran che subisce fallo e guadagna un tiro dai sette metri. Time out Italia 38.20 Segna Dapiran, ma risponde subito Smarason. Italia-Islanda 18-28. 37.23 Penetrazione vincente di Magnusson che questa volta lascia partire il tiro. Italia-Islanda 17-27 37.11 Bella combinazione degli azzurri che scaricano bene per Savini, che trova la seconda rete di questa frazione. Italia-Islanda 17-26. 36.02 Goooool!! Marco Mengon salta il proprio marcatore e supera il portiere avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

