LIVE Italia-Islanda 10-15 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | gli islandesi provano ad allungare

Segui in tempo reale l’incontro tra Italia e Islanda, valido per gli Europei di pallamano 2026. La partita si sta svolgendo con continui cambi di fronte, mentre gli islandesi cercano di allungare il vantaggio. Resta aggiornato con le ultime novità e le azioni più importanti seguendo la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Islanda 28.12 Noooo. Viene fischiato uno sfondamento a Sirot, che era riuscito a segnare nonostante il contatto con l'avversario. 27.16 Goooooooool!! Leo Prantner trova la rete cambiando angolo rispetto alle due conclusioni precedenti. Italia-Islanda 12-19 26.52 Brutta palla persa dall'Italia che si consegna al gol in contropiede di Smarason. Italia-Islanda 11-19 26.37 L'Islanda torna in angolo da Porkelsson che trova la rete. Italia-Islanda 11-18. 26.14 Gooooooooooooooooool Simone Mengon!! L'azzurro si butta partendo da lontano e subisce anche fallo d Gislason, che riceve un 2 minuti.

«L'Islanda è una delle favorite per le semifinali, con giocatori di alto livello e, a mio avviso, la migliore del girone». Parole chiare del commissario tecnico Bob Hanning, che danno subito il senso della sfida che attende l’Italia nella sua prima partita agli Europei - facebook.com facebook

