LIVE Biathlon Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | buona prova di Auchentaller attesa per Vittozzi e Wierer

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Sprint femminile a Ruhpolding 2026. In questa occasione, Auchentaller ha offerto una buona prestazione, mentre si attende l’esordio di Vittozzi e Wierer. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati e i pettorali di partenza delle atlete, tra cui Maren Kirkeeide e Dorothea Wierer, in pista alle 15:02.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15:02 In pista la norvegese Maren Kirkeeide e Dorothea Wierer. Ottimo primo giro per Lisa Vittozzi, che si presenterà al poligono con uno dei migliori tempi. 15:00 Arriva Johansen, che rifila 14.2 secondi a Gandler. Intanto purtroppo ci sono due errori in piedi per Carrara, che chiuderà con 710. 15:00 Senza forzare Jeanmonnot copre i 5 bersagli a terra e passa a condurre con 2.1 secondi su Preuss. 14:59 Al traguardo l'austriaca Gandler beffa per 8 decimi la tedesca Grotian ed è al momento in prima posizione in attesa delle big. 14:57 E' tornata Franziska Preuss! Super poligono in piedi per la vincitrice della passata edizione di CDM.

