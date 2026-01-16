LIVE | 22ª giornata Vis Pesaro-Arezzo 0-0

Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, la sfida tra Vis Pesaro e Arezzo si conclude con un pareggio a zero. La partita si svolge su un campo difficile, con entrambe le squadre che cercano di conquistare punti importanti in questa fase della stagione. Un confronto equilibrato che riflette l’attuale equilibrio del campionato.

Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo è di scena sull'ostico campo della Vis Pesaro. La squadra di mister Bucchi, in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Ravenna, mira ad allungare il momento positivo. Per la 14esima volta nella storia gli amaranto affrontano in trasferta il club marchigiano. I precedenti sono in perfetto equilibrio: 4 vittorie dei padroni di casa, 5 pareggi e 4 successi esterni, l'ultimo dei quali per l'Arezzo è datato 17 novembre 1968 (0-1, rete di Mantovani), l'anno della seconda promozione in serie B La Vis Pesaro occupa la 7ª posizione in classifica con 27 punti ottenuti in 19 giornate. 🔗 Leggi su Today.it

