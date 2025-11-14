LIVE | 14ª giornata Arezzo-Bra 1-0 Pattarello la sblocca dal dischetto
Dopo il pareggio senza reti nel derby a Perugia, l'Arezzo scende in campo nell'anticipo della 14ª giornata al Comunale contro il Bra. La squadra di Bucchi, per la prima volta in stagione, non è più al comando della classifica (Ravenna avanti di 1 punto) e punta a riprendersi almeno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
