Lite tra automobilisti uno impugna una mazza di ferro | denunciato
Nel pomeriggio di ieri ad Ascea si è verificata una lite tra due automobilisti, culminata con uno dei coinvolti che impugnava una mazza di ferro. La Polizia Municipale è intervenuta prontamente, riuscendo a calmare gli animi e a denunciare il soggetto per minaccia e possesso di un'arma impropria. L’episodio evidenzia l'importanza di gestire le controversie stradali con calma e rispetto delle regole.
Tensione, nel pomeriggio di ieri, ad Ascea. Una banale discussione tra due automobilisti, infatti, stava per sfociare in violenza: uno dei due avrebbe minacciato l'altro con un arnese di ferro, ma sul posto è giunta la Polizia Municipale che ha placato gli animi, denunciando il presunto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
