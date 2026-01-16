Lite tra automobilisti uno impugna una mazza di ferro | denunciato

Nel pomeriggio di ieri ad Ascea si è verificata una lite tra due automobilisti, culminata con uno dei coinvolti che impugnava una mazza di ferro. La Polizia Municipale è intervenuta prontamente, riuscendo a calmare gli animi e a denunciare il soggetto per minaccia e possesso di un'arma impropria. L’episodio evidenzia l'importanza di gestire le controversie stradali con calma e rispetto delle regole.

