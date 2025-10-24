Polemiche per uno sfratto a Bologna | Muro buttato giù con una mazza di ferro

Polizia e carabinieri con caschi e scudi, un muro buttato giù a mazzate per entrare, tafferugli con un collettivo a difesa degli inquilini e che protesta contro la costruzione di un B&b al posto della palazzina. Mattinata di tensione ieri a Bologna, in via Michelino, in zona fiera, per lo sfratto di due appartamenti che ospitavano famiglie con bambini. A criticare duramente la modalità, l’intervento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Polemiche per uno sfratto a Bologna: "Muro buttato giù con una mazza di ferro"

