Vigevano, 3 dicembre 2025 – Ha avuto un violento alterco con un tassista, pare per banali questioni di viabilità. Ma anziché limitarsi alle parole, come non di rado avviene, è sceso dalla sua auto brandendo un bastone, anche se alcuni dei numerosi testimoni che hanno assistito all’episodio hanno riferito che si trattasse di una mazza da baseball, mandando in frantumi i vetri dell’auto. Il tassista, 40 anni, non ha per fortuna riportato particolari conseguenze ma è stato comunque a ccompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Azzurra e ricoverato in codice verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, lite per una precedenza: tassista aggredito a colpi di mazza da baseball