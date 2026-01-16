Bagarre a L’aria che tira (La7) tra Angelo d’Orsi, storico e già professore ordinario dell’Università di Torino, e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. D’Orsi, commentando le parole del presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha annunciato che entro il 2030 ci sarà un finanziamento ulteriore di 36 miliardi di euro destinato ad “accelerare” il riarmo della Francia, stronca le posizioni belliciste dei leader europei: “Nessuno dirà mai che ci si riarma per fare la guerra, tutti dicono che ci si riarma per la difesa. E per sostenere questa tesi bisogna inventare la figura del nemico, Hannibal ad portas, cioè c’è sempre Annibale alle porte pronto ad aggredirci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite Gasparri-d’Orsi. “Berlinguer non era onesto, prendeva i soldi da Mosca”. “Si lavi la bocca col sapone prima di nominarlo”. Su La7

Leggi anche: Lite Fidanza-Mastrobuoni su La7: “Si vergogni, cafona. Esca dal salotto”. “Taccia maleducato, lei prende 15mila euro al mese”

Leggi anche: Referendum giustizia, Gratteri mette in dubbio i finanziamenti del Sì: “Fondazioni pagate coi soldi dei ministeri? Non è etico”. Su La7

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lite tra Maurizio Gasparri e Angelo D'Orsi: "Berlinguer prendeva i soldi da Mosca", "Si sciacqui la bocca, non si permetta!" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it