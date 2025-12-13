Lite Fidanza-Mastrobuoni su La7 | Si vergogni cafona Esca dal salotto Taccia maleducato lei prende 15mila euro al mese

Una heated exchange tra Tonia Mastrobuoni e Carlo Fidanza si è scontrata durante la trasmissione Tagadà su La7, discutendo sulla guerra in Ucraina e gli aiuti europei. La lite ha coinvolto accuse di maleducazione e critiche sui salari, evidenziando le tensioni politiche e personali tra i partecipanti.

Bagarre a Tagadà (La7) tra Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per Repubblica, e l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, s ulla situazione della guerra in Ucraina e sugli aiuti europei. Mastrobuoni si sofferma sulla decisione della Ue di rendere indefinito il congelamento dei 210 miliardi di euro di asset russi: se prima le sanzioni dovevano essere rinnovate ogni 6 mesi all’unanimità (col rischio di veto da parte di paesi come Ungheria e Slovacchia, più vicini a Mosca), ora restano congelati finché la Russia non termina la guerra e paga i danni all’Ucraina. La giornalista aggiunge: “Quando ci sarà il voto il 18 dicembre, ovviamente si litigherà, ma c’è sempre un piano B che ha formulato Ursula von der Leyen la settimana scorsa. Ilfattoquotidiano.it

