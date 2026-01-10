Liste d' attesa Lettori | Più aperture nei fine settimana priorità a urgenze e prestazioni brevi

La neo-consigliera regionale brindisina Isabella Lettori, appartenente al PD, commenta il nuovo piano sanitario annunciato dal governatore Decaro. La proposta prevede un aumento delle aperture nei fine settimana, con priorità dedicate alle urgenze e a prestazioni di breve durata. Di seguito, le sue considerazioni sul piano e le possibili implicazioni per il territorio di Brindisi.

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni della neo-consigliera regionale brindisina, in area Pd, Isabella Lettori, in merito al nuovo piano per la sanità presentato dal governatore Decaro. La firma del presidente Antonio Decaro sui piani sperimentali per ridurre le liste d’attesa è una scelta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Sanità, il piano straordinario di Decaro per abbattere le liste d'attesa: priorità alle prestazioni urgenti e brevi

Leggi anche: Regione Umbria, liste d’attesa: “Gestione tempestiva delle urgenze e netto miglioramento dei servizi” I DATI

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Liste d’attesa: la voce dei lettori; Blog | Liste d’attesa, reddito, genere: perché la sanità non è uguale per tutte; Sanità, oltre mille pratiche l’anno negli sportelli taglia liste d’attesa; Nidi e sezioni primavera, a Brescia dimezzata la lista di attesa.

Liste d’attesa e intramoenia, la UIL-FPL: «Regole chiare, controlli efficaci e responsabilità distinte» - "Il rischio è che poche condotte scorrette producano effetti distorsivi sull'intero servizio, con ricadute ingiuste su chi rispetta le norme". insanitas.it

Liste d'attesa in sanità, Decaro al lavoro per misure urgenti - La prima riunione del nuovo presidente della Regione Puglia con il futuro capo di gabinetto Davide Pellegrino, il direttore del dipartimento Salute della Regione Vito Montanaro e la direttrice general ... rainews.it