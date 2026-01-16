L’ingegnere dei motori Red Bull sfotte i rivali | Se non capite i regolamenti cambiate mestiere

Il responsabile dei motori della Red Bull, Ben Hodgkinson, ha commentato con sarcasmo le recenti polemiche sui regolamenti, chiedendosi perché i rivali non abbiano pensato a questi aspetti prima. La sua osservazione mette in luce le tensioni nel mondo della Formula 1, sottolineando come spesso le questioni tecniche e regolamentari generino discussioni tra team e stakeholder prima dell'inizio di una nuova stagione.

"E perché non ci hanno pensato anche loro?". E' un po' questo il senso. Il capo dei motori della Red Bull, Ben Hodgkinson, dice di "non riuscire a capire" perché sia scoppiata un caso alla vigilia della nuova stagione di Formula 1. E' cambiato il regolamento (succede ogni tot anni da sempre in Formula 1: serve a sparigliare in nome dello spettacolo) e la Mercedes è già riuscita a trovare il modo per andare più forte delle altre. Per gli altri team (e per lo spettacolo, ovviamente) è un problema. Ma giustamente Hodgkinson ribatte, punzecchiando i rivali: la formulazione del regolamento relativo alle nuove power unit è "cristallina" e "qualsiasi ingegnere degno di questo nome" avrebbe dovuto comprenderla.

Stampa 3D super veloce e nuovi software di simulazione: il lavoro di Ford con Red Bull sul motore 2026 - La partnership tra il colosso dell'auto e la Red Bull non è solo commerciale: ecco come ha lavorato la Ford per il suo ritorno in F1 ... formulapassion.it

Ford di nuovo in F1 dopo 19 anni. Fornirà i motori alla Red Bull - Ford sarà di nuovo parte del circo della Formula 1 come fornitore di motori per la Red Bull Racing in una partnership annunciata venerdì che inizia con il supporto tecnico immediato ... ilsole24ore.com

L’ingegnere dei motori #RedBull sfotte i rivali: «Se non capite i regolamenti cambiate mestiere» La #Mercedes è accusata di aver trovato una scappatoia e rischia di dominare il #Mondiale di F1. #Hodgkinson: "Un ingegnere che non capisce di dilatazione ter - facebook.com facebook

