L’incendio al Grattacielo Torre A via ai controlli | Ora un piano ambizioso

Dopo l’incendio al Grattacielo, le autorità avviano controlli approfonditi anche sulla Torre A. I vigili del fuoco, ora che l’emergenza principale si è conclusa, concentrano le verifiche su tutte le strutture dell’edificio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e pianificare interventi mirati. La situazione è sotto controllo, ma resta importante monitorare attentamente eventuali rischi residui.

Trascorsa la fase più pressante dell'emergenza, l'attenzione dei vigili del fuoco si allarga dalla torre B alle altre parti del Grattacielo. E in questa fase non è escluso che, qualora le verifiche dovessero ravvisare delle criticità, il sindaco possa emettere un' ordinanza riguardante anche altre parti dello stabile, in particolare la torre A, rimasta indenne dall' incendio rimasto confinato al vano contatori della 'gemella'. Al momento, comunque, non ci sono atti di questo tipo e si attende che i vigili del fuoco concludano i loro accertamenti. Per ora rimane dunque operativa soltanto l'ordinanza emanata dal sindaco Alan Fabbri nella giornata di domenica, con la quale si dichiarava l'inagibilità temporanea di quella porzione di edificio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, obbligo a cui ottemperare entro trenta giorni.

