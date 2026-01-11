Incendio al Grattacielo torre B inagibile Decine di inquilini non rispondono | Può essere usata la forza
La torre B del Grattacielo è stata dichiarata inagibile dal sindaco Alan Fabbri, a seguito dell’incendio verificatosi recentemente. Diverse decine di inquilini non rispondono, sollevando questioni sulla gestione della sicurezza. La situazione richiede interventi tempestivi e appropriati per garantire la tutela di tutte le persone coinvolte. La decisione di utilizzare la forza, se necessario, sarà valutata in base alle circostanze e alle normative vigenti.
La torre B del Grattacielo è ufficialmente inagibile. A firmare l’ordinanza, nella serata di domenica 11 gennaio, è stato il sindaco Alan Fabbri. L’edificio, infatti, è stato protagonista di un incendio che nel corso della notte tra sabato 10 e appunto domenica 11 ha intossicato diciassette. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Incendio al Grattacielo, la torre B dichiarata inagibile. E c'è la sede alternativa per gli sfollati
Leggi anche: Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuati 80 appartamenti della torre B: decine di persone in ospedale
Incendio al Grattacielo di Ferrara, diciassette intossicati; Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone; Ferrara, incendio al grattacielo: evacuate circa 200 persone.
Incendio nella Torre B di Ferrara: Evacuate 200 Persone in Sicurezza - Un incendio devastante in un grattacielo di Ferrara ha provocato l'evacuazione di circa 200 persone, con diversi casi di intossicazione segnalati. notizie.it
Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuati 80 appartamenti della torre B: decine di persone in ospedale - Incendio nella notte al Grattacielo di Ferrara: fumo dal piano terra, evacuata la torre B. msn.com
Paura a Ferrara, rogo nella Torre B del grattacielo: evacuazione di centinaia di persone - inMomenti di paura nel grattacielo di via Felisatti, le fiamme sono partite dalla Torre B: centinaia di persone hanno dovuto abbandonare l'edificiocendio grattacielo ferrara soccorsi intossicati evacu ... notizie.it
Nuovo punto della situazione sul caso dell'incendio al Grattacielo. Ho appena firmato l'ordinanza di inagibilità della Torre B. In queste ore stiamo andando avanti con le operazioni di bonifica degli appartamenti interessati. Sono circa 60 quelli coinvolti; per una - facebook.com facebook
Ferrara, incendio nel grattacielo di via Felisatti: 17 intossicati e 200 evacuati x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.