Incendio al Grattacielo torre B inagibile Decine di inquilini non rispondono | Può essere usata la forza

La torre B del Grattacielo è stata dichiarata inagibile dal sindaco Alan Fabbri, a seguito dell’incendio verificatosi recentemente. Diverse decine di inquilini non rispondono, sollevando questioni sulla gestione della sicurezza. La situazione richiede interventi tempestivi e appropriati per garantire la tutela di tutte le persone coinvolte. La decisione di utilizzare la forza, se necessario, sarà valutata in base alle circostanze e alle normative vigenti.

Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuati 80 appartamenti della torre B: decine di persone in ospedale - Incendio nella notte al Grattacielo di Ferrara: fumo dal piano terra, evacuata la torre B. msn.com

Paura a Ferrara, rogo nella Torre B del grattacielo: evacuazione di centinaia di persone - inMomenti di paura nel grattacielo di via Felisatti, le fiamme sono partite dalla Torre B: centinaia di persone hanno dovuto abbandonare l'edificiocendio grattacielo ferrara soccorsi intossicati evacu ... notizie.it

Nuovo punto della situazione sul caso dell'incendio al Grattacielo. Ho appena firmato l'ordinanza di inagibilità della Torre B. In queste ore stiamo andando avanti con le operazioni di bonifica degli appartamenti interessati. Sono circa 60 quelli coinvolti; per una - facebook.com facebook

Ferrara, incendio nel grattacielo di via Felisatti: 17 intossicati e 200 evacuati x.com

