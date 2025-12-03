McDonald’s apre un nuovo ristorante a Messina 40 nuove assunzioni e innovazioni digitali
Messina, situato in via D’Alcontres. Sesto McDonald’s in provincia, ha portato a 40 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Messina e dall’area limitrofa.Per l’occasione, giovedì 4 alle ore 11 si terrà uno speciale momento di taglio del nastro alla presenza delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Corriere della Sera. . «Eravamo davanti a un bivio con pochi minuti per decidere. «McDonald's apre in Italia, mi propongono di andare a Bolzano», disse mio marito in una telefonata lampo. Risposi: «Quello che deciderai, per me andrà bene». E lì iniziò l'avve - facebook.com Vai su Facebook
McDonald’s apre nuovo ristorante a Pagani - Aprirà venerdì 28 novembre il nuovo ristorante McDonald’s di Pagani, situato in via Alcide De Gasperi. Secondo gazzettadisalerno.it
McDonald’s apre un nuovo ristorante a Pagani: 60 nuove assunzioni - Il ristorante ha assunto 60 persone, generando valore economico e sociale per il territorio locale. Riporta salernotoday.it
McDonald’s apre domani un nuovo ristorante a Ragusa - Il ristorante, in via La Pira, ha assunto 55 persone, generando valore economico e sociale per il territorio locale ... Si legge su ragusah24.it