McDonald’s apre un nuovo ristorante a Pagani | 60 nuove assunzioni
Apre i battenti domani, venerdì 28 novembre, il nuovo McDonald’s a Pagani, situato in via Alcide De Gasperi. Decimo McDonald’s in provincia, ha portato a 60 nuove assunzioni: un team di lavoro che proviene dal Comune di Pagani e dall’area limitrofa. Per l’occasione, alle ore 11 si terrà uno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
