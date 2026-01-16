L’icona urbana delle auto si è evoluta | anteprima assoluta a Misterbianco

L’icona urbana delle auto si rinnova, presentando un modello che combina design distintivo, tecnologia avanzata e un’esperienza di guida confortevole. Questa novità, anticipata a Misterbianco, risponde alle esigenze dei clienti moderni, offrendo funzionalità innovative e stile senza compromessi. Un’anteprima che sottolinea l’evoluzione dell’automobile urbana, mantenendo sobrietà e attenzione ai dettagli.

Design iconico, piacere di guida, tecnologia avanzata, ripensati per le esigenze dei clienti moderni. Comoda, pratica e versatile, la nuova Nissan MICRA è la vettura ideale per muoversi in città e non solo. Venerdì 23 gennaio Nissan Comer Sud apre le porte del suo nuovo showroom di Misterbianco, in Viale del Commercio, per un evento esclusivo: l’anteprima assoluta della Nuova Nissan Micra, completamente riprogettata nel design e ora disponibile in versione 100% elettrica. Dalle 17.30 alle 19.00 sarà possibile assistere al reveal ufficiale e scoprire da vicino le principali caratteristiche della vettura che segna una nuova era per uno dei nomi più iconici della casa giapponese. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

