BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI SI SUPERA E CHIAMA UNA ICONA ASSOLUTA
Ballando con le Stelle continua il suo cammino di successo nel sabato sera di Rai1. Ventesima edizione che conferma l’attrattiva dello show di Milly Carlucci sui super vip. Che arrivino dalla televisione, dallo sport o dal cinema, è quasi un doverci essere a Ballando, come concorrenti vedi nomi di prima grandezza come quelli di Barbara d’Urso e Fabio Fognini o come ballerini per una notte. Sabato 8 novembre, anticipa Affari Italiani, a Ballando con le Stelle scenderà in pista una icona assoluta del cinema, Monica Guerritore. Nell’occasione promuoverà “Anna”, il film dedicato ad Anna Magnani. La più iconica attrice italiana viene riportata sul grande schermo da una delle interpreti più potenti del cinema, teatro e serialità made in Italy. 🔗 Leggi su Bubinoblog
