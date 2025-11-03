BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI SI SUPERA E CHIAMA UNA ICONA ASSOLUTA
Ballando con le Stelle continua il suo cammino di successo nel sabato sera di Rai1. Ventesima edizione che conferma l’attrattiva dello show di Milly Carlucci sui super vip. Che arrivino dalla televisione, dallo sport o dal cinema, è quasi un doverci essere a Ballando, come concorrenti vedi nomi di prima grandezza come quelli di Barbara d’Urso o Fabio Fognini o come ballerini per una notte. Sabato 8 novembre su Rai1, anticipa Affari Italiani, a Ballando con le Stelle scenderà in pista un’icona assoluta del cinema, Monica Guerritore. Nell’occasione promuoverà “Anna”, il film dedicato ad Anna Magnani. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Contenuti che potrebbero interessarti
Francesca Fialdini, infortunio a Ballando con le stelle. «Non so se tornerò». Cosa è successo? - facebook.com Vai su Facebook
Cantando con le stelle: “E se domani”, la versione a sorpresa di Francesca Fialdini. La puntata integrale di #BallandoConLeStelle è su #RaiPlay bit.ly/rivediBCLS2025 - X Vai su X
Milly Carlucci, il discorso per Andrea Delogu a Ballando con le Stelle non convince/ “Ha sbagliato” - Milly Carlucci dedica un discorso ad Andrea Delogu a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello: le parole della conduttrice non convincono ... Come scrive ilsussidiario.net
Problemi per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, un concorrente vuole lasciare: “Non so se torno” - Un infortunio ferma Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle e la concorrente teme di dover lasciare il programma. Si legge su rds.it
Discorso di Milly Carlucci per Andrea Delogu a Ballando con le Stelle e cosa dicono le regole per il rientro - Ballando con le Stelle, le parole di Milly Carlucci per Andrea Delogu che nei giorni scorsi ha perso l'amato fratello 18enne Evan Oscar ... Si legge su virgilio.it