Leonardo si impegna a rafforzare la propria presenza nel mercato statunitense attraverso l’acquisizione di Enterprise Electronics Corporation (Eec), azienda leader nel settore dei radar meteorologici e dei sistemi di ricezione satellitare. Questa operazione mira a consolidare la posizione di Leonardo nel settore aerospaziale e della difesa negli Stati Uniti, ampliando l’offerta tecnologica e rafforzando le collaborazioni con partner locali.

Leonardo avvia l’acquisizione di Enterprise electronics corporation (Eec), società statunitense specializzata in radar meteorologici e sistemi di ricezione satellitare. L’accordo, firmato attraverso la controllata Leonardo US Corporation, dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2026 e rafforza la presenza del gruppo italiano nel settore del telerilevamento ambientale e meteorologico, sia in ambito civile sia militare. L’operazione riguarda una realtà con sede negli Stati Uniti che opera da oltre cinquant’anni nello sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi radar per meteorologia, idrologia, aviazione e ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leonardo punta sui radar meteorologici per consolidarsi nel mercato Usa

Leggi anche: Radar e sicurezza, l’intesa tra Difesa e Leonardo

Leggi anche: Minacce aeree e missilistiche all’Italia, test riuscito per il super radar di Leonardo: coperta una distanza record

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Leonardo fa shopping negli Stati Uniti e avvia l’acquisizione di Enterprise Electronics - Entrambe le aziende definiscono da oltre cinquant’anni gli standard della meteorologia radar ... milanofinanza.it